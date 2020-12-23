Hamiyet kimdir kiminle evliydi eşi Ömer Sami Durmuş eziyeti

90'lı yıllarda Sibel Can'a olan benzerliği ile konuşulan şarkıcı Hamiyet son günlerde yaşadıkları ve itirafları ile gündemde. Esli eşi Ömer Sami Durmuş'tan tehdit aldığını söyleyen Hamiyet kimdir, kaç yaşında? İşte Hamiyet evlilikleri ve hayatı

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Son günlerde televizyon programlarında yaptığı itiraf ile adından söz ettiren ve şiddet gördüğüm gece doğum yaptığım diyen şarkıcı Hamiyet magazin basınının konuştuğu isimlerden biri oldu. 2 kez evlilik yapan Hamiyet kiminle evli, eşleri kim?

İlk eşinden 2009 yılından boşanan Hamiyet 2011 yılında ikinci eşi Ömer Sami Durmuş ile evlendi. O da hayatımın ikinci travması oldu diyen Hamiyet, ona sığındım onda babamı aradım demişti. Hamiyet'in Ömer Sami Durmuş'tan İsminur adında bir kızı var.

Hamiyet Sezgin 1976 yılında Balıkesir'de doğdu. Ailesi Balıkesir'in Çayırhisar köyünden. Babası emekli işçi, annesi ise emekli ilk okul öğretmeni. Hamiyet Sezgin ilk, orta ve lise eğitimini Balıkesir'de tamamladı. 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazandı. Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması o yıllara rastlıyor. Yazları Denizli Belediye Konservatuarı'na devam etti. Daha öncede Balıkesir'de bulunduğu yıllarda Balıkesir Halk Eğitim Merkezi Korosu'na devam eden Hamiyet uzun zaman Şef Sıtkı Sahil'den ders almıştı. Hamiyet 1996 yılında konservatuar sınavlarına girdi ve kazandı.