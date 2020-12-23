Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarına ertelendiği bildirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.Abone ol
Bugün saat 17.00'de yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı ve yeni alınacak tedbirler var.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri dün açıklamıştı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.