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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarına ertelendiği bildirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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Bugün saat 17.00'de yapılması planlanan Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı ve yeni alınacak tedbirler var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri dün açıklamıştı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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