Orhan Kural eşi ve kızı Nil Kural kimdir? Orhan Kural biyografisi

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ve entube olan Prof. Dr. Orhan Kural öldü. Tıp dünyasını ve sevenlerini üzen ölüm haberinin ardından Orhan Kural'ın hayatı merak edildi. 70 yaşında ölen Orhan Kural'ın ölüm nedeni olarak koronavirüs gösterildi. Peki Orhan Kural kimdir, çocukları ve eşi kimdir?

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Prof. Dr. Orhan Kural 30 Kasım'dan beri koronavirüs tedavisi görüyordu. 9 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan ve entübe olan Orhan Kural'dan kahreden ölüm haberi geldi. 70 yaşında olan Orhan Kural'ın hayatı merak konusu oldu. İstanbul doğlumlu olan Orhan Kural İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi. Nil Kural adında bir kızı olan Prof. Dr. Orhan Kural evli mi, işte hayatı...

Dün kötü haberi duyuran Onur Akay şöyle demişti: Prof. Dr. Orhan Kural’ın, Kasım ayı sonunda Covid-19 testi pozitif çıkmış ve 30 Kasım tarihinde Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde tedavisine başlanmıştı. Daha sonra durumu iyiye giden Kural, Instagram adresinden fotoğraf paylaşarak sağlık çalışanlarına teşekkür bile etmişti. Ancak Orhan Hoca'nın durumu çok ağırlaştı ve entübe durumda, diyaliz makinesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.” ifadelerini kullanmıştı.

Peki Orhan Kural kimdir?

Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamlayan Kural, 1972'de İTÜ Maden Fakültesi'ni bitirdi. Mayıs 1973'te burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden Maden Yüksek Mühendisi, Eylül 1978'de ise "Doktor" unvanı aldı. İTÜ'de son dokuz yılı bölüm başkanı olmak üzere tam 44 yıl hizmet verdi.

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve Bu Kitap Başka adlı bir de anı kitabı hazırladı. Kural, Matematik kitabını 2004 yılında yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik derneklerde ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6000'e yakın konferans verdi.

Kızı Nil Kural kimdir: Nil Kural, 1982 yılında İstanbul’da doğdu. 2000’de Üsküdar Amerikan Lisesi’nden, 2005’de ise İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2002 yılından itibaren Altyazı Aylık Sinema Dergisi’nde yazıları yayımlanmaya başladı.

2005’de Film+ Aylık Sinema Dergisi’nin yazı işlerinde çalıştı. DVD+ Dergisi’nin yazı işleri kadrosunda yer aldı. 2007’de Berlin Film Festivali’nin, Berlinale Talent Press programına kabul edildi. Ardından Empire Türkiye’de editör olarak görev aldı. Radikal Gazetesi, Bant Dergisi ve Sinema Dergisi’nde yazıları yayımlandı.

Karlovy Vary Film Festivali, Viyana Film Festivali ve İstanbul Film Festivali’nin de aralarında olduğu pek çok festivallerde FIPRESCI jürisinde yer aldı. 2008 yılından beri Milliyet gazetesinde sinema yazarı ve Milliyet Sanat Dergisi’nin sinema bölümün editörü olarak çalışmaktadır.