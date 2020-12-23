BIST 1.416
DOLAR 7,64
EURO 9,32
ALTIN 458,37
HABER /  GÜNCEL

İpsala sınır hattında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Haklarında FETÖ soruşturması bulunan 4 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalandı.

Abone ol

İpsala/Edirne'de sınır hattındaki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi tespit edildi.

Şüpheliler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

FETÖ mensubu oldukları ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLERİ
Hamiyet'in eşleri kimdir şarkıcı Hamiyet kaç evlendi
Maradona tablolarında 2 kilogram 650 gram kokain yakalandı
Son şampiyon Los Angeles Lakers'tan kötü başlangıç
Trabzon'da canlı yayındaki ihbar ekipleri alarma geçirdi! Polisler şaşkına döndü
Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında
Ömür Akkor kimdir nereli kitapları ve seyahatnamesi
Irak'ta 17 sivili katleden paralı askerler Donald Trump tarafından affedildi
Fahrettin Koca vakada yüzde 50 artış var demişti! Düzce'den sevindiren haber
Hamiyet kimdir kiminle evliydi eşi Ömer Sami Durmuş eziyeti
Telefonla konuşurken herkes bu hatayı yapıyor! Kasları felç ediyor
Yorumlar