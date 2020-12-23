İpsala sınır hattında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı

Haklarında FETÖ soruşturması bulunan 4 kişi, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalandı.Abone ol
İpsala/Edirne'de sınır hattındaki Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 kişi tespit edildi.
Şüpheliler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından yakalanarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
FETÖ mensubu oldukları ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığını duyurdu.