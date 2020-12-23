Lille, Ali Akman'ı transfer etmek istiyor

Kadrosunda Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi isimleri barındıran Lille, bir Türk futbolcu daha transfer etmeye hazırlanıyor.

Abone ol

Bu sezon başında da Beşiktaş'la yollarını ayıran Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille, Türk futbolcusuna yatırım yapmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray alt yapısında yetişen Mustafa Kapıyı da kadrosuna katan Lille, Türkiye'den bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi.

Fransa'da lider durumda bulunan Lille, Ali Akman için Bursaspor’a teklifini iletti. Lille, 2 milyon Euro + %15 Kârdan pay teklif etti. Geçtiğimiz günlerde Salzburg'un da Ali Akman'a teklif ettiği iddia edilmişti fakat Avusturya ekibinin Ali Akman için herhangi bir teklifte bulunmadığı ortaya çıktı.

Ocak ayından itibaren istediği kulübe imza atabilecek

Ali Akman'ın adı daha önce de Lille ile anılmış fakat transfere ilişkin süre tıkanmıştı. Ali Akman, TFF 1. Lig'de gollerine devam ederken Fransız ekibi bu kez işi sıkı tuttu. Bursaspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Ali Akman'ın kulübüyle henüz sözleşme yenilememiş olması da transfer iddialarını güçlendiriyor. Ali Akman, Ocak ayından itibaren istediği kulübe imza atabilecek.