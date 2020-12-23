Mine Kırıkkanat bile Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Resmen saçmaladı

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, uyuşturucu kaçakçılarından ve organ ticareti yapanlardan vergi alınmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kemal Bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça batıyorlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.

Kılıçdaroğlu, 'Uyuşturucu ticareti, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın' dedi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi açıklamasına yanıt verdi.

Kırıkkanat Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için 'Saçmalayan @kilicdarogluk nun sözlerini yasaldır diye açıklamak, ayrıca bir cehalettir. 9/2 kaçak mazot, at eşek eti vs gibi normal ticari faaliyete hileli mal karıştıranlar için konulmuş bir maddedir. Uyuşturucu ya da organ kaçakçılığı, organize ağır suçtur, vergi alın denir mi?' ifadelerini kullandı.

CHP'li Akif Hamçazebi savunmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Vergiyi uyuşturucu ve organ ticareti yapanlar ile kara para aklayanlardan alacaksın” sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’den destek geldi. Hamzaçebi, “Bir faaliyetin suç olması bu faaliyetten elde edilen kazancın vergilendirilmesine engel değildir” diyerek Kılıçdaroğlu’nu savundu.