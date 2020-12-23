Selçuk Üniversitesi kampüsünde ölü bulunmuştu! Meğer 28 gündür kayıp aranıyormuş

KONYA'da Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan cesedin Abidin Öztürk'e ait olduğu belirlendi. 55 yaşındaki adamın bir hafta önce ölmüş olabileceği belirtildi. Ayrıca Abidin Öztürk'ün 28 gündür kayıp olarak arandığı da öğrenildi.

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Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi’nde bulunan Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde bulunan yüzme havuzu arkasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alana kamp yapmaya gelen 2 genç, ağaçların arasında yüzüstü hareketsiz yatan kişi olduğunu fark edince arkadaşları Mustafa Toprakkale'yi aradı. Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tedavi edilip taburcu edilmiş

Otopsi içi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cesedin Karaman'da 26 Kasım’da annesinin polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulunduğu Abidin Öztürk olduğu belirlendi. Öztürk'ün kasım ayı sonlarında üniversite yakınlarında, yol kenarında çevredekiler tarafından baygın halde bulunması üzerine ambulansla aynı kampüs içindeki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldığı, yapılan tedavisinin ardından da taburcu edildiği ortaya çıktı.