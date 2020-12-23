Ünlü İşadamı Şarık Tara'nın mezarı 2 yıl sonra açıldı! 'Babalık' davasında flaş gelişme

2018 yılında hayatını kaybeden ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara’nın babalık davası nedeniyle mezarı açıldı...

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ENKA Holding’in kurucusu Şarık Tara’nın babalık davası nedeniyle mezarı açıldı. Haber Global’in aktardıklarına göre, 2018 yılında hayatını kaybeden Şarık Tara’nın, mezarı İstanbul İkinci Aile Mahkemesi’nin kararınca bugün açıldı.

Ali Melik Aktay’ın açtığı 'babalık' davası sonucunda, Tara’nın kabrinin Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği ve DNA örneği alınacağı belirtildi. Tara ile Aktay'ın DNA örneklerinin karşılaştırılacağı ve son kararın da mahkemenin vereceği ifade edildi.

Şarık Tara kimdir?

22 Nisan 1930 yılında Üsküp’te doğmuştur. Annesi Erenköy Kız Lisesi’nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure Hanım’dır. Anne tarafından I. Murat’ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey’in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara’nın dedesi İbrahim Bey’in babası Hamza Bey’den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ’daki Tara Dağı ve Tara Nehri’nden gelmektedir) ailesindendir. Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad’da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya Müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır’da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1949’da girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu.

Şarık Tara'nın ticari kariyeri

1942 yılında Üsküp Başkonsolosu Reşat Karabuda’nın yardımıyla önce kendisi İstanbul’a gelir ve yengesi Seniha Hanım’ın yanında kalır. 1944’te ailesinin de geldiği Türkiye'de orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1954 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik’in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başlamıştır. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket’e, 1972’de de ENKA Holding A.Ş.'ye dönüşmüştür. Şarık Tara, bünyesinde çok sayıda şirketin yer aldığı ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi'nin halen Fahri (Onursal) Başkanlığını yapmaktadır.[kaynak belirtilmeli]

Şarık Tara'nın başarıları

İşadamı Vehbi Koç ile de çok iyi arkadaş olan Şarık Tara, Vehbi Koç ile olan söyleşisinde başarısını şu şekilde anlatıyor: “Rahmetli Vehbi Koç bir gün bana şunu sordu: “Şarık bu nasıl bir yönetim biçimi?” Bizim yönetim tarzımıza Ağabey management adını takmıştı. Yani ilk kurulduğumuz yıllarda işyerlerindeki alışılmış yönetim biçimlerinden farklıydık. Aramızdaki sevgi, saygı ve arkadaşlık ilişkileri kuvvetliydi.

Şarık Tara'nın serveti

Şarık Tara, Forbes Türkiye’nin 2017’de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2.4 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almıştır.