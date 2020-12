Sabiha Küçükislamoğlu evli mi eşi kimdir Doya Doya Moda Sabiha yaşı

Doya Doya Moda’nın iddialı isimlerinden Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu bir süre yarışmaya ara vermişti. Yeniden Doya Doya Moda'ya katılan Sabiha merak konusu oldu. instagram hesabından 25 bin kişi tarafından takip edilen Sabiha evli mi, eşi kim?

Abone ol

Doya Doya Moda 2. sezonunun iddialı isimlerinden Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu'nun 14 Aralık tarihli bölümde yer almaması program takipçilerini meraklandırmıştı. Bu hafta yeniden yarışmaya dönen Sabiha'nın hayatı merak ediliyor.

Doya Doya Moda’nın dış sesi şu açıklamayı yaptı: “Sabiha daha önce de Birben’in yaptığı gibi özel izin hakkını kullanmak istedi. Kısa bir süre aramızda olamayacak yani.” Dedi.

Sabiha Küçükislamoğlu kimdir?

Bugünden itibaren istanbul sokaklarında mücadeleye başlayacak ve altın kolye için yarışacak olan Sabiha Küçük İslamoğlu yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. Karadenizlidir. Bir erkek çocuğu sahibidir. Yarışmadaki hedefi diğer rakibeleri gibi birinci olmak ve uzun süre programda kalmaktır. 24 yaşındadır. Çiğ köfteci dükkanı işletmektedir.

Sabiha Küçükislamoğlu boyu, bedeni ve kilosu

Doya Doya Moda'nın çiçeği burnunda yarışmacısı Rümeysa Küçükislamoğlu'nun bedeni 42-44'tür. Boyu ve kilosunu söylememiştir

Sabiha Küçükislamoğlu Instagram hesabı

21 Aralık Pazartesi tarihinde yayınlanacak olan 2. sezon 24. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak güzel yarışmacı oldukça aktif bir hesaba sahiptir. Kendisini takip eden 25 bin kişi bulunmaktadır. Kendisi de 283 hesabı listesinde bulunmaktadır. @sabihakucukislamoglu kullandığı profilidir.

Doya Doya Moda Nasıl Başvurulur?

“Kalıpları Yıkmaya Geliyoruz” sloganı ile tanıtım fragmanı yayınlanan Doya Doya Moda programı TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya geliyor. Hafta içi her gün ekranlara gelecek olan programda 7 yarışmacı seçtikleri kıyafetleri jüri üyelerine beğendirmeye çalışacak. Jüri üyeleri puanlaması sonucu her hafta birinci belirlenecek. Her hafta cumartesi akşamı bir yarışmacı elenecek. Seyirciler de SMS oylaması ile yarışmacıları destekleyebilecekler.

Bundan önceki moda konseptli yarışmalarda zayıf insanlar tercih edilirken bu sefer kilolu ve büyük beden ölçülerine sahip olan insanlar yarışacak. Adından da belli olacağı gibi Doya Doya Moda programında yarışmacıların kilo sorununu dert etmeden modayı uygun şekilde giyinmesi sağlanıyor.

Doya Doya Moda programı başvuru formunda sizden farklı açılardan çekilmiş fotoğraf istenmektedir. Başvurunuzun olumlu olabilmesi için fotoğrafların son halinize uygun olması gerekmektedir aksi halde başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Bunun yanında kişisel bilgilerinizi de doğru yazmanız gerekmektedir. Bilgilerin yanlış olması halinde size ulaşılamayabilir ve başvurunuz olumsuz değerlendirmiş olur.