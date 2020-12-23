Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına tepki! Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçıları ve organ ticareti mafyasından vergi alınmasını önermesine ''Ya sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?'' şeklinde yanıt verirken AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını yorumladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

- TBMM'de kabul edilen 2021 bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçe, tüm ülkenin tüm milletin bütçesi haline gelmiştir. Böylesine kritik bir dönemde bütçe üzerindeki kritik tartışmaların hem daha yoğun, hem de daha ateşli olması elbette tabiidir. Önemli olan yalandan, iftiradan uzak her eleştiriye katılmasak da saygı duyarız. Bu bütçe görüşmelerinde pek çok fikir ifade edilmiş, seviyeli olanlarına cevaplar verilmiştir.

- Şahsımıza, partimize, grubumuza ahlak ve nezaket sınırlarını aşanların yaptıkları, içlerindeki kini, nefreti yansıtmaktan ibarettir. "Eskiler üslub-u beyan ayniyle insan1" diyor. Bunların da üslupları kişiliklerinin yansımasıdır.

''Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak yapıyorlar''

- Çamur at izi kalsın mantığı ile yürüyenlerle bir yere varamayız. Bizimle projede, hizmette yarışamayanların bunu yalan yarışına çevirmeleri acıdır. Üstelik bu yalanları milletin gözünün içine baka baka söylüyorlar. Bir doğrunun yanına 9 yalan katarak yapıyorlar. Kendilerine itibar etmeyen işçi, çiftçi, öğretmen herkese hakaret etmekten de çekinmiyorlar. Bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyor.

''Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım''

- Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başka hayallerde figüran olmak bizim asla tasvip edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli olmak yerine beyhude çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar ve haya duygusu varsa bu iddialardan temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin görüyoruz.

''Çık, açık net kendini bir check et''

- Ondan sonra da utanmadan sıkılmadan arlanmadan çıkıyor, ne diyor, bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle başarılıdır... Yahu şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık net kendini bir check et. Ciddi manada bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziki olarak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı; "Uyuşturucu ticareti yapandan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın"

''Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari''

- Dün ne diyor? Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi kesecekmişiz. Uyuşturucu kaçakçılarına organ mafyasına vergi diyor bu ne demek bu? Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz demek. İstikametini tamamen şaşırmış. Ya sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?

''Kimsenin inancımıza dil uzatmasına müsade etmeyiz''

- Bu zihniyet Mevlana'nın vuslat yıldönümü kılıfı altında asırların birikimi olan bir geleneği yer ile yeksan etmeye kalktı. Milletimizin yıktığı Kur'an-ı Türkçe okutma garabeti mevlevilik adı altında İstanbul'da sergilendi. Kimsenin inancımıza, kültürümüze, meşrebimize el ve dil uzatmasına müsaade etmeyiz.

''Cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan etti''

- PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütlerini üzerimize salanlarla bunların içeride borazanlığını yapanlar aynı kapıya çıkıyor. 17-25 Aralık'ta TBMM kürsüsünden bu örgütlerin montaj kasetlerini sallayanlara bu görevi kimin verdiğini biliyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz darbeye direnirken TV karşısında demokrasinin batışını bekleyenleri biliyoruz. Bu zihniyet Suriye'de zalim rejimi överken mazlumlara terörist diyen zihniyettir. Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tezlerine sahip çıkanlardır. Türkiye'ye gelmeyin mesajı verenlerdir. Bunlar Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanına diktatör diye bühtan ederken kendi içinde faşizmin en büyüğünü uygulayandır. Milletvekili pazarlarken bile demokrasiden söz edenlerdir.

''Terbiyesizliği de saldırıyı da hoş göremeyiz"

- CHP’nin kafasında 1940’ların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen bunun yanlış olduğunu söylüyoruz. Korkarız bu İstiklal Mahkemelerini yeniden kurmaya kadar varır. Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz.

''Bu kadar alçaldı ve düştü''

- Bu zihniyetin temsilcisi olan zat, ülkemize yurt dışı ve yurt içinden kaynak kazandırmak için zaman zaman başvurduğumuz Varlık Barışı uygulamasını uyuşturucu, fuhuş ve organ ticaretiyle irtibatlandıracak kadar alçaldı ve düştü.

''Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz''

- Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum.

ABD ve Avrupa ile olan ilişkiler

- Yeni yılda ABD ve Avrupa ile olan münasebetlerimizde yeni bir sayfa açmayı arzu ediyoruz. Çok yönlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliklerimizi ABD ile köklü bağlantılarımızın alternatifi olarak görmüyoruz. AB'nin de Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten biran önce kurtulmasını ümit ediyoruz."

AHİM'in Selahattin Demirtaş kararı

- Bu mahkemeler iç hukuk yolları tüketilmeden istisnai olarak açıklamıştır. AİHM gibi mahkemeler bizim iç mahkemelerimizin yerine karar veremez. Terör örgütünün şiddet eylemini kınamayı teröre destek olarak niteleyen bir mahkemenin 6-8 ekim olaylarının talimatını verene böyle bir karar alması çifte standarttır. Siyasetçi maskeli onlarca insanın kanı elinde olan biri olduğunu hatırlatıyorum. Bilmiyorlarsa biz bunu devamlı söyleyeceğiz. Ey AİHM, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Bu iki yüzlülüktür.

Buna tahammül edemeyiz

- Aynı mahkemenin FETÖ davaları için tanıkacağı tavrın işaretlerini şimdiden görüyoruz. FETÖ ile ilgili olarak aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde bunca çifte standart ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmeyeceğimizin bilinmesini isterim.