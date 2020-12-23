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LPG’li araç sahiplerine kötü haber! Otoparklara 3 ay daha giremeyecekler

LPG’li araçların kapalı otoparkları kullanabilmesi için getirilen yönetmelik üç ay kadar ertelendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. LPG'li araç sahipleri 3 ay daha kapalı otoparklara giremeyecekler...

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığın tarafından hazırlanan otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihine erteleme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" başlıklı karar ile bu değişikliğin tarihinin "31 Aralık 2020'den, 31 Mart 2021'e" ertelendiği belirtildi.

Düzenleme ile LPG’li araçlar kapalı otoparkların sadece birinci bodrum katına inebileceklerdi. Giriş sırasında ise LPG’li araçların bazı yönetmelik kurallarına uyması bekleniyordu. Ancak erteleme ile birlikte 3 ay daha LPG'li araçların kapalı otoparklara girmeleri yasaklanmış oldu. 

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