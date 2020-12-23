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İngiliz spiker canlı yayında esnerken yakalandı! İzleyicilerinden özür diledi

İNGİLTERE'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin haber spikeri canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. İngiliz spiker ardından canlı yayın kazasıyla ilgili izleyicilerden özür diledi. 

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İngiltere'de yayın yapan uluslararası televizyon kanalı BBC'nin haber spikeri Ben Brown canlı yayında olduğunu unutarak esnedi. 

Televizyonda İngiliz tarihi ile ilgili haberler gösterilirken, Brown canlı yayına tekrar bağlandığını fark etmedi.

Uykusuzluktan esneyen sunucu, olayı fark ederek anında ağzını kapattı ve 'Affedersiniz' diyerek özür diledi. 

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