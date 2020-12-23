Asgari ücretten sonra AGİ de zamlanıyor! 2021 AGİ ücreti kaç para olacak?
Asgari ücret zammı son toplantıya kaldı. TÜİK dün yüzde 20'lik artışla asgari ücretin 2 bin 792 liraya çıkarılmasını teklif etti. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2021 yılında ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Peki Asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte yeni AGİ hesabı...
TÜİK bekar bir işçi için ne kadar istedi?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen üçüncü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı.
TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi.
TÜİK, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış) önerirken, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) önerdi.