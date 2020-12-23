Asgari ücretten sonra AGİ de zamlanıyor! 2021 AGİ ücreti kaç para olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Peki Asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte yeni AGİ hesabı...