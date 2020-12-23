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Osmaniye'de dere yatağında ceset paniği: Göğsünden vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'de dere yatağındaki ceset ekipleri harekete geçirdi. Göğsünden tek kurşunla vurulduğu belirlenen 34 yaşındaki şahsın ölüm nedeni otopsi ile netleşecek.

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Karaçay Mahallesi'ndeki dere yatağında, sabah saatlerinde, vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin göğsünden tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, cesedin F.K.'ye ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, tabanca, tabure ve F.K.'ye ait 80 ABV 934 plakalı motosiklete rastladı.

İntihar şüphesi var

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, F.K.'nin cesedi yakınları tarafından teşhis edildikten sonra otopsi için morga gönderildi. İntihar ettiğinden şüphelenilen F.K.'nin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

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