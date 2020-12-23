BIST 1.415
DOLAR 7,64
EURO 9,32
ALTIN 458,06
HABER /  YEREL

Kahramanmaraş'ta yaşayan fosil ortaya çıktı! Görünce hemen telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta amatör bir balıkçı, baraj göletinde “yaşayan fosil” olarak adlandırılan Mersin balığı yakaladı.

Abone ol

Kahramanmaraş’ta hobi olarak balık avlayan Muhammet Gürocak, Tekir bölgesinde gittiği baraj göletinde oltası ile Mersin balığı tuttu. Gürocak, ilk defa gördüğü balığın koruma altındaki Mersin balığı olduğunu anlayınca yeniden baraj sularına bıraktı.

Balığın koruma altında olduğunu ve neslinin tükenmekte olduğunu öğrendiğini söyleyen Gürocak, “Ben amatör bir balıçıyım, doğaya ve hayvanlara zarar vermeden belirlenen zamanlarda balık tutmayı seviyorum. Yakaladığım balığı baraj göletinden çıkardım ve bir müddet inceledikten sonra yeniden suya bıraktım” dedi.


Nesli neredeyse tamamen tükendi
Balığın baraj göleti bölgesinde koruma altında üretiminin yapıldığı ve oradan kaçtığı tahmin ediliyor. Mersin balığıgiller, Acipenseridae familyasını oluşturan ve aralarında sekiz metre uzunluğa ve 1,6 ton ağırlığa kadar varan türleri içeren tatlı su balığı türlerinin adı olarak biliniyor. Mersin balıklarının yüksek bir su kalitesine ihtiyaçları olduğu için, kirlenen ırmaklardan dolayı 20. yüzyılda batı Avrupa'da nesli neredeyse tamamen tükendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Artvin'de Türkiye’nin en yükseği olacak! Sona gelindi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLERİ
Antalya'da yüzlercesi kıyıya vuran yavru balıklar endişelendirdi: Nedeni araştırılmalı
Eray Sünbül kaç yaşında ne iş yapıyor Seray Sever'in eşi kimdir?
TÜİK'ten asgari ücret önerisi eleştirilerine yanıt! Teknik bir hesaplamadır
Yozgat'ta ele geçirildi telefondan küçük! Fiyatını duyunca çok şaşıracaksınız
Osmaniye'de dere yatağında ceset paniği: Göğsünden vurulmuş halde bulundu
AGİ maaşın içinde mi ödenir iş verene cezası var mı?
Seray Sever kaç yaşında eşi Eray Sünbül ile arasındaki yaş farkı
Sultanbeyli’ye Yeni İlkokul
Antalya'da boğazından bıçaklayıp öldürdü! Olay anını anlattı: Bana sarılmaya...
Kaçak avcıların muhtara tehdit notu! Antalya'da muhtar hayatından endişe ediyor
Yorumlar