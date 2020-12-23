2021 burs ücretleri kaç para oldu son zammı Erdoğan duyurdu

2021 KYK, burs ve kredi ücretleri hakkında yeni haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 2020 yılı için lisansta 550 TL olarak belirlenen aylık burs ve kredi ücreti 2021 yılında 100 liralık bir artışla hesaplara yatacak. Peki, 2021 burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu?

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Milyonlarca öğrenciyi sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 2021 yılında KYK, burs ve kredi ücretlerinin arttığını müjdeledi. 2020 yılı için lisansta 550 TL olarak belirlenen aylık burs ve kredi ücreti 2021 yılında 100 liralık bir artışla hesaplara yatacak. Peki, 2021 burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu?

2021 burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu:

2021 yılında lisans öğrencilerine verilecek olan burs ve kredi miktarı 650 TL, yüksek lisansta bin 300 TL doktorada bin 950 TL oldu.

2020 yılında 550 TL olan lisans bursları 100 TL'lik artışla 650 TL'ye, yüksek lisans bursları 200 TL'lik artışla bin 100 TL'den bin 300 TL'ye ve doktora bursları 300 TL'lik artışla bin 650 TL'den bin 950 TL'ye yükseltilmiş oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bu yıl ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin 2021 Ocak ayı itibariyle ilk ödemelerini alacaklarını duyurulmuştu. Ödemeler ekim ayından itibaren geriye dönük olarak da hesaplara yatırılacak.

2021 yılından itibaren de ödemeler yeni ücretlere göre yapılacak. Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılırken 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar için belirtilen günlerde hesaplara yatıyor.