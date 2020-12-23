BIST 1.415
DOLAR 7,64
EURO 9,32
ALTIN 458,06
HABER /  GÜNCEL

Manisa'da iki aydır kayıp İbrahim Sarısu vücudu parçalanmış halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da 2 ay önce kaybolan 93 yaşındaki İbrahim Sarısu’nun cansız bedeni dere yatağında parçalanmış halde bulundu. Toplanan vücut parçaları kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Salihli ilçesi Poyrazdamları Mahallesi’nde yalnız yaşayan İbrahim Sarısu’dan (93) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma, mahalle civarındaki dereler başta olmak üzere her yeri didik aradı. Poyrazdamları Mahallesi Kısırlık mevkisindeki dere içerisinde öğle saatlerinde parçalanmış ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede üzerinden çıkan kimlikte, şahsın 2 ay önce kaybolan İbrahim Sarısu olduğunu tespit etti.

İncelemenin ardından Sarısu’nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLERİ
İngiltere’yi Fransa’ya bağlayan Dover’da kaos yaşanıyor
Magazin dünyasının efsanesi Zozo Toledo hayatını kaybetti
Kovid-19 hastası halk ozanı Abdurrahman Delen yoğun bakımdan mesaj verdi
Net 3800 lira olmasını istiyorlar! DİSK'ten asgari ücret eylemi
2021 burs ücretleri kaç para oldu son zammı Erdoğan duyurdu
Ömür Akkor evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Şef Ömür Akkor ailesi
Temel Karamollaoğlu: İktidar ya Doğu Türkistan'ı seçecek ya da Doğu Perinçek'i
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı
AGİ maaşın içinde mi ödenir iş verene cezası var mı?
Kahramanmaraş'ta yaşayan fosil ortaya çıktı! Görünce hemen telefona sarıldı
Yorumlar