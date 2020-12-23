Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2020 kaç paradan başlıyor?

2020'yi geride bırakmaya 2021'i karşılamaya az bir zaman kaldı. Bu sene vatandaşlar koronavirüs ve kısıtlamalar nedeniyle yılbaşına evinde girecek. Bu sene de yılbaşı soflarının vazgeçilmezi hindi olacak. Peki yılbaşı hindisi kaç paradan başlıyor, nereden alınır?Abone ol
Yılbaşı çin geri sayım başladı, yılbaşı hazırlıkları yavaş yavaş başladı. Bu sene yılbaşı çoşkusu evimizde yaşanacak. Koronavirüs yasakları dahilinde dışarı çıkmak yasak olacak. O nedenle herkes evinde ailesiyle birlikte yılbaşına girecek. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi ise yine hindi olacak. Peki hindiler bu sene kaç para, yılbaşı hindisi fiyatı kaç paradan başlıyor?
Yılbaşı hindisi fiyatları: Amerikan bronz hindinin ortalama 6 kilogram fiyatı 120 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Organik doğal köy hindisi 200 TL'den satılırken, Kandıra hindisinin satış fiyatı ise 165 TL olarak açıklandı. Köyden direk üreticilerin yetiştirdiği hindiler ise 250 TL'den alıcı buluyor.
Hindi alırken nelere dikkat edilmeli: Hayrabolu’daki çiftliğinde yıllardır hindi üreticiliği yapan Muzaffer Çetin, iyi bir hindinin kanatlarının altına bakılarak anlaşılacağını belirterek, sarı ise yağ bağlamışsa iyiliğinin oradan anlaşılabileceğini söyledi.
Kanatlarının altında sarılık olmayan hindinin yağ yapmadığı bilgisini paylaşan Çetin, hindinin yağlı olduğunda daha çok lezzetli ve besili olduğunu belirtti.
Hindi etinin sarı olması gerektiğini, tüy olmaması gerektiğini ifade eden Çetin, kazık tüyünün olmaması gerektiğini vurguladı.
Hindi dolma tarifi: Hindi marine malzemeleriyle 24 saat marinede bekletilir. Krema, galeta unu, ince dilimlenmiş havuç, yumurta, soğan, pırasa, kekik ve fırınlanmış kestane karışımından harç yapılır ve hindinin içine güzelce doldurulur. 180 derece fırında nar gibi kızarana dek hindi pişirilir. İçinin pişmesi adına üzeri kapatılıp yeniden pişirme işlemi devam edilir. Hindi fırınlanırken altı, sebze ve soğanla beslenir, 2 bardak su ilave edilir.
Kızınca şayet hâlâ pişmemişse üstünü aliminyum folyoyla kapatın ve yeniden fırına koyun. Etrafı fırınlanmış kestane, taze soğan, kekik ve biberiyeyle süsleyin. Yanındaki sebze hazırlanırken iri doğranmış karışık sebzeler kıtır kalana kadar suda haşlayın. Ardından tereyağında soteleyin. Hazırlanan sebzeler ve iç pilav ile birlikte servis edebilirsiniz.