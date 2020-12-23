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Koronayı unuttular! Kırıkkale'de yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu

KIRIKKALE'de yeni açılan bir alışveriş merkezi önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.  Ekipler gün boyu koronavirüs kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

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Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi Menderes Caddesi'nde dün açılan iş yerindeki indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, gün boyu alışveriş merkezi önünde kalabalığa neden oldu. 

Polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, iş yeri önünde kuyruk oluşturan vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Öte yandan, kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda da gün boyunca yoğunluk yaşandı.

Ekipler, özellikle banka ve iş yerleri önünde oluşan kalabalıklara, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

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