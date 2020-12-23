İzmir'de sokağı bu halde gören şaşkına döndü! Herkes mağdur etti

Resmi evraklar var: Konuşmasının devamında Özveren "Araçlar da geçemiyor buradan. Bornova Belediyesinden gelenler de oldu ama adamların elinde resmi evraklar var. Yolun darlığını görüyorsunuz. Buranın kapatıldığının herkes farkında değil daha. Birbirlerine sorup ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Biz burada inşaat çalışanlarıyla konuşarak az çok ne olduğunu öğrenebildik. Bir istimlak bedelinin ödenmediğinden bahsediliyor." şeklinde konuştu.