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Katar, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını uygulamaya başladı

Katar, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını ücretsiz uygulamaya başladı. Öncelik 70 yaş üstü, kronik hastalığı olanlara ve sağlık çalışanlarına verilecek.

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Katar, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının ulaşmasıyla ücretsiz aşılama kampanyasını başlattı. 

Al Jazeera'da yer alan habere göre, aşılama kampanyası çerçevesinde öncelik 70 yaş üstüne, kronik hastalığı olanlara ve sağlık çalışanlarına verilecek. Ülkedeki ilk aşılama aşamasının 31 Ocak 2021'e kadar süreceği; 2021 içinde de tüm nüfusun aşılanmasının hedeflendiği belirtildi. 

Moderna ile de anlaştı 

Katar, Pfizer'in dışında ABD'li şirket Moderna ile de anlaştı. 

Katar'dan önce ABD, İngiltere, İsrail, Kanada, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Peru'da da aşılama çalışmaları başlamıştı.

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