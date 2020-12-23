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AİHM'in internet sayfasına Demirtaş kararından sonra siber saldırı

AİHM, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "tahliye edilmeli" kararından sonra, AİHM internet sayfasına büyük çaplı bir siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "tahliye edilmeli" kararından sonra, AİHM internet sayfasına büyük çaplı bir siber saldırı gerçekleştiğini duyurdu. 

AİHM tarafından yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş ilgili kararın iletilmesini takiben, AİHM internet sayfası büyük çaplı bir siber saldırıya maruz kalmasıyla site geçici olarak devre dışı kaldı. Mahkeme, bu olaydan büyük üzüntü duymaktadır. Yetkili kişiler durumu mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için çabalıyor" ifadeleri kullanıldı.

AİHM internet sitesine, şu an erişim sağlanabiliyor. 

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