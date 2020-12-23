Radamel Falcao gidecek mi? Mustafa Cengiz yanıt verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuştu.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun kulüpteki geleceği Ocak ayında belli olacak. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, yıldız oyuncu hakkında sorulan soruya açık kapı bıraktı.

Mustafa Cengiz, "Falcao haysiyetli bir insan, onurlu bir futbolcu. Falcao'nun Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında kalacak mı, gidecek mi? Bilmiyorum." dedi.

Kolombiyalı yıldızın önemli bir futbolcu olduğunu söyleyen Cengiz, "Falcao'yu getirdik, 60 bin kişi karşıladı. İstanbul Emniyeti aradı bizi... Falcao'ya dedik ki gündüz görsen korkardın bu kalabalığı" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in kırmızı kartı

Mustafa Cengiz, "Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör. Kimse üstüne alınmasın. Hocamız kimseye saldırmadı ki. Hatta maçtan sonra rakibi kutladı, rakip kaleci 'İmparator' diyerek fotoğraf çektirdi. Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce ve değerlendirince çok masum." dedi.

"Biz kesinlikle hocamızla beraberiz"

Sözlerine devam eden Cengiz, "Kendiniz birtakım şeylerden medyumluk yapmayın. Futbol ne kadar güzelleşirse bizim açıdan o kadar güzel olur. Futbolda bir sürü emsal var, "hakem öldürenler" gibi. Hocamızın yaptığı onların yanında çok daha az. Her şey meydanda, kayıt altında. Bazı şeyler açıklama ile olmaz. Ne açıklama yapacağız? Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Spor kamuoyuna saygı duymak gerekir. Açıklamaların değeri de aynı. Bir şeyi çok açıklarsanız bunu öldürürsünüz, marjinal değer düşer."