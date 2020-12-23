Osmaniye'de otoyolda korkunç kaza! Ortalık savaş alanına döndü

OSMANİYE’de iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Düziçi mevkisinde meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep yönüne giden Ali Demir yönetimindeki 06 AGH 43 plakalı tır, kontrolden çıkarak aynı istikamette seyreden Hikmet Akgün'ün kullandığı 64 NR 028 plakalı tıra çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle tırda sıkışan Ali Demir kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralı Hikmet Akgün ise olay yerine gelen ambulansa Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan otoyolda uzun kuyruk oluşurken yapılan temizlik sonrası otoyol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.