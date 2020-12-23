Teknik analist Murat Arslanoğlu'ndan bomba dolar analizi! 5.70 TL'ye kadar düşebilir

Para piyasaları teknik analisti Murat Raşit Arslanoğlu, dolar yatırımcılarını ilgilendiren sürpriz bir analiz paylaştı. Arslanoğlu'na göre, dolar 5.70 TL'ye kadar düşebilir...

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Ekonomi yönetimindeki değişimler ve Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin yeni perspektifi öncesi 8.50 seviyelerini test eden dolar, şu sıralar belli bir bantta seyrediyor. Radikal iniş-çıkışların bir süredir kesildiği dolarla ilgili piyasa uzmanların genel tahmini düşeceği yönünde... Ancak bir analist var ki; dolar ile ilgili bugüne kadarki en sürpriz tahmin tahmini yapan o oldu. Para piyasaları teknik uzmanı Murat Raşit Arslanoğlu, 'dolar kurunda yaşanabilecek geri çekilme 5.70’e kadar sürebilir' dedi.

Birçok önemli kuruluşta teknik analiz uzmanı olarak görev alan Murat Raşit Arslanoğlu most indikataörü ve eliot dalga teorisnden faydalanarak gerçekleştirdiği son dolar kuru teknik analiz çalışmalarında dolar kurunun uzun süreli bir düşüşle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Dolar kurunun dün gerçekleştirdiği 7.66 TL’lik kapanış verileriyle yeni bir paylaşımda bulunan teknik analist Arslanoğlu 2008’den bu yanan dolar kurunda yaşanan yükseliş trendinin son bulduğu çıkarımını sürdürdü.

8.05 TL’yi aşamayan dolar düşer

Arsalanoğlu yaptığı paylaşımda dolar kurunun önümüzdeki dönemde 8.05 TL kritik direnç seviyesini aşamaması halinde düşüş beklentisinin daha da güçleneceğini ifade etti. Dolar kuru için takipçileriyle paylaştığı grafiğin yanına bir takım notlar düşen Arslanoğlu dolar/TL beklentileriyle ilgili şunları söyledi;

“Kasım 2019’daki dip sonrası dolar / TL aynen beklendiği gibi üçgen düzeltmeden yukarı yönlü çıkmış ve formasyon hedefine doğru yükseliş süreci yaşamıştı.

Kasım 2020’deki zirve sonrası ise dolar / TL ‘nin yine aynen beklendiği gibi düşüş yönünde hareket etmekte olduğu görülmektedir. Aynı grafikte daha önceden yükselişi izlediğimiz trend çizisinin de, aşağı yönde kırıldığı gözlenmektedir… Bu kırılım, arzın talebi bir nedenle yendiği, ve dolayasıyla, önümüzdeki döndemde de, gerileme eğilimini sürdüreceği yönünde, teknik analize deyalı bir beklenti, oluşturmaktadırç Bu sebeple, 8.05 direncini aşamayan bir dolar kurunun ilerkeyen günlerden 6 kasım 2020 günü paylaştığım sabit tweetimde duran, ilgili projeksiyon doğrultusunsa ilerleyeceği düşünceli şuan için koruyorum…

Kuşkusuz ki, her gün oluşan yeni veri (piyasa fiyatlaması) geldikçe, grafikte yerini alacaktır. Ve her gün, 6 kasım gününden beri paylaşım projeksiyon doğrultusunda fiyatın ilerleyip ilerlemediği kontrol edilmelidir. Herhangi bir nedenle 8.05 seviyesinin aşılması projeksiyon değiştirilmesi sebebi olur. Zaten stop loss, bu demektir”

'Dolar minimum 5.70’e kadar düşebilir'

Murat Raşit Arslanoğlu Twitter’daki bu sözlerle dolar kurunun düşeceği beklentisini açık açık ifade ederken geçtiğimiz günlerde Youtube kanalında yayınladığı videoda bu düşüş için bir rakam vermişti.