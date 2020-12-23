Altın fiyatları için düşündüren uyarı! Altını olanlara altın gibi uyarılar

Koronavirüste yeni mutasyon haberleriyle tırmanışa geçen dolar, aşıların hala geçerli olduğunun ortaya çıkmasıyla tepe üstü gitmeye başladı. Uzmanlardan altını olanlar için altın niteliğinde tavsiyeler geldi.

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Koronavirüsün mutasyona uğramasıyla oluşan panikle birlikte haftaya yükselişle başlayan altın, tekrar düşüşe geçti. 470 lirayı gören altının gramı 458 liraya geriledi. Çeyrek altın 733 liradan işlem görürken, 1884 seviyesini gören altının ons fiyatı 1861 dolara geriledi. Peki bu düşüşün nedeni ne? Altın fiyatları daha da düşer mi? Menkul değerler firmaları ne diyor?

Saat 17:00 itibariyle piyasa: İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 459 liradan, çeyrek altın 754 liradan, Cumhuriyet altını da 3,104 liradan işlem görüyordu. Saat 17:00 itibariyle altının gramı 458 liradan, çeyrek altın ise 733 liradan işlem görüyor.

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde "Haftanın ikinci işlem gününe yine borsalardaki değer kayıpları kapsamında gelen "güvenli liman" talebi ile kısmen de olsa alıcılı başlangıç yapan değerli metalde, 1884 seviyesinin test edilmesi sonrasında fiyatlamalar terse döndü. Emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1864, 1860, 1855 ve 1849 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir." denildi.

Altın destek bulmakta zorlanıyor

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor. Özellikle aşıların mutasyona uğramış virüslere karşı da etkili olduğuna yönelik açıklamaların endişeleri hafifletmesinin ve bunun da güvenli liman ihtiyacını azaltmasının fiyatlara negatif yansıdığını söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakıldığında ise 1910 doların son derece güçlü bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz. Giderek uzaklaştığımız bu seviyenin altında kalındıkça altında trende dönüşen bir değer kazanımı görmemiz kolay olmayacaktır. 1850 doların aşağı yönlü kırılması ise daha sert değer kayıplarını beraberinde getirebilir."