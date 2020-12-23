BIST 1.420
DOLAR 7,64
EURO 9,34
ALTIN 460,14
HABER /  DÜNYA

Libya'nın Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu

Anadolu Ajansı

Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu.

Abone ol

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'nun medya sorumlusu Abdulaziz Caferi, yerel basına yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde bulunan toplu mezar kazı alanında iki toplu mezara daha ulaştıklarını belirtti.

Mezarların bulunduğu bölgedeki çalışmalara yönelik ayrıntı vermeyen Caferi, bölgede adli tıp ekiplerinin gözetiminde yürütülen kazıların sürdüğünü kaydetti.

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. ​​​​​​​

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları için düşündüren uyarı! Altını olanlara altın gibi uyarılar
İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi
MSB duyurdu D. Akdeniz'de Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında kiminle evli eşi çok ünlü oyuncu
Batman'da ekmek ve biberondan çıkanlar pes dedirtti! 95 bin ceza kesildi
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar tekrar başladı
İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
2021 doktora bursu zamlandı 2019'da bin 650 liraydı
AB süreyi uzattı! Türkiye'de mültecilere insani yardım 2022'ye kadar sürecek
Tekirdağ'da her yerde aranıyordu bulundu! 20 gün boyunca TIR dorsesinde...
Yorumlar