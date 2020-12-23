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Gaziantep'te stoklar tükendi! Cami minarelerinden anons yapıldı

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde korona virüs sürecinde azalan kan stokları nedeniyle cami minarelerinden yapılan anonslarla vatandaşa çağrıda bulunuluyor.

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde pandemi sürecinde immün plazma talebi ile hastalık ve ameliyatların artması üzerine Türk Kızılay harekete geçti. Kan stoklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine ilçede Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından yoğun bir şekilde kan bağış kampanyaları düzenlenmeye başladı.

İlçedeki Demokrasi Meydanında her Çarşamba günü düzenlenen kampanyalara vatandaşların beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine ise vatandaşlar, cami minaralerinden yapılan anonslarla kan bağışına davet edildi. Salgın nedeniyle kan bağışına beklenen ilgiyi göstermeyen vatandaşlar anonsların ardından ise kan bağış stantlarına gelmeye başladı.

"Kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz"
Minarelerden yapılan anonsta ise "Yaşadığımız salgın nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle Kızılay'ın kan ihtiyacı meydana gelmiştir. İslahiye İlçe Müftülüğü olarak vatandaşlarımızı demokrasi meydanında kan bağışını kabul eden vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" denildi.

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