Fahrettin Altun'dan CHP'li Bingöl'e sert cevap

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a Twitter'dan yaptığı sataşmaya Altun'dan cevap gecikmedi. Altun, CHP'li Bingöl'ün iddialarına; ''İftiralarınızla ne beni ne arkadaşlarımı sindiremezsiniz'' şeklinde cevap verdi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir süre önce yaptığı paylaşımda CHP'ye yönelik eleştiride bulunarak; ''CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise Fahrettin Altun'un bu mesajını alıntılayarak şöyle demişti; ''Sorması ayıp siz kimsiniz? Saray'ın Propaganda Bakanı mı, İletişim Başkanı mı? Devletin "atanmış" bürokratları ne zamandır TBMM’ye ve siyasete ayar veriyor! Alınan çifte maaşlar, kaçak pergolalar yetmedi ki ana muhalefeti karalama kampanyası telaşı başlamış''.

''İftiralarınızla ne beni ne arkadaşlarımı sindiremezsiniz''

İkili arasındaki karşılıklı bu diyaloğun ardından Fahrettin Altun CHP'li Bingöl'ün bu söylemlerine cevap veren bir tweet daha attı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun bu son paylaşımında ise şöyle dedi; ''İsmim Fahrettin Altun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanıyım. Görevim, içeride ve dışarıda kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Görevimizin başındayız. İftiralarınızla ne beni ne arkadaşlarımı sindiremezsiniz. Yeni hükümet sistemini öğrenin. Mutlu akşamlar''



