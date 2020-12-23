Gaziantep FK konuk olduğu Kasımpaşa'yı farklı geçti

Gaziantep FK, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 9 (P) ve 25'te Alexandru Maxim, 57'de Jefferson, 79'da Muhammet Demir kaydetti. Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden Gaziantep FK, puanını 24'e yükseltti. Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.Abone ol
6. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Aytaç Kara'nın orta sahadan geriye doğru hatalı pasında topu Tarkan Serbest'ten önce kontrol eden Dicko, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldı. Ceza sahasında Ertuğrul'dan sıyrılmak isteyen Dicko yerde kalırken maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.
9'uncu dakikada penaltıyı kullanan Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
18. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.
25. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Soldan Güray Vural'ın pasında topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Maxim önündeki rakibine rağmen şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
40. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe atışında top son olarak ceza sahası dışındaki Maxim'in önünde kaldı. Rumen oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
57. dakikada Gaziantep FK farkı 3'e çıkardı. Mirallas'ın sağdan kullandığı kornerde Jefferson topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3
72. dakikada Yusuf Erdoğan, ceza sahası çizgisinin hemen dışından kullandığı serbest atışta topu sol köşeye gönderdi. Kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Gaziantep FK skoru 4-0'a getirdi. Djilobodji'nin pasında sağdan defansın arkasına sarkan Mirallas topu ceza sahası içindeki Muhammet Demir'e gönderdi. Muhammet arkasında bulunan rakibine rağmen dönerek sol ayağıyla şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kasımpaşa: 0 - 4 :Gaziantep FK
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest (Dk. 10 Tirpan), Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Yasin Dülger), Hajradinovic (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Varga (Dk. 59 Alan), Hodzic
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 81 Olkowski), Maxim (Dk. 81 Kozulj), Jefferson (Dk. 85 Furkan Soyalp), Mirallas, Kenan Özer (Dk. 68 Muhammet Demir), Dicko (Dk. 68 Vetrih)
Goller: Dk. 9 (Penaltıdan) ve 25 Maxim, Dk. 57 Jefferson, Dk. 78 Muhammet Demir (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 16 Güray Vural, Dk. 20 Tosca (Gaziantep FK), Dk. 52 Hodzic, Dk. 83 Brecka (Kasımpaşa)