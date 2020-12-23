Denizlispor çıkışını BB Erzurumspor deplasmanında da sürdürdü

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Denizlispor karşılaştı. Erzurum'daki maçı konuk ekip 2-1 kazandı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 36 ve 55'te Hugo Rodallega kaydetti. BB Erzurumspor'un golünü 69'da Emrah Başsan attı. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile çıktığı iki lig maçını da kazanan Denizlispor, puanını 12'ye yükseltti. Ligde üst üste 5. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.Abone ol
8. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Sagal'ın sert şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Kayacan Erdoğan güçlükle kornere çeldi.
23. dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkarmayı başardı.
36. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
55. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Sagal'ın yaptığı ortada ceza alanında topla buluşan Rodallega ağları havalandırdı: 0-2
66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Emrah Başsan'ın ortasında Osman Çelik topla buluştu. Son anda araya giren savunma topu kornere attı.
67. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında Hasan Hatipoğlu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
69. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattaki İbrahim Akdağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan çaprazdan plasesini yaptı. Meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-2
72. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza alanında topla buluşan Ricardo Gomes dönerek şutunu çekti. Kaleci Hüseyin Altıntaş iyi bir refleksle topu uzaklaştırdı.
77. dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında topla ilerleyen ve ceza alanına giren Sagal'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
86. dakikada kontratağa çıkan konuk ekipte Rodallega rakibini geçtikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
87. dakikada ev sahibi ekibin atağında Novikovas ceza alanı dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Erzurumspor: 1 - 2 :Denizlispor
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal
BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Donald (Dk. 78 Cenk Ahmet Alkılıç), İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 46 Novikovas), Sissoko (Dk. 62 Emrah Başsan), Sadiku (Dk. 46 Gökhan Kardeş), Ricardo Gomes (Dk. 82 Oltan Karakullukçu)
Denizlispor: Cenk Gönen (Dk. 42 Hüseyin Altıntaş), Tiago Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Recep Niyaz (Dk. 77 Muhammet Özkal), Bakalorz, Sacko (Dk. 46 Mesanovic), Aissati, Sagal (Dk. 81 Özer Özdemir), Rodallega
Goller: Dk. 36 ve 55 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Sacko, Dk. 90+1 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 45+1 Donald, Dk. 82 Gökhan Kardeş, Dk. 89 Kaan Kanak, Dk. 90+2 Osman Çelik (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)