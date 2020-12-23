Lider Alanyaspor'a bir çelme de Yeni Malatyaspor'dan

Süper Lig lideri Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ile yenişemedi. Antalya'daki maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. 33'te Babacar, Alanyaspor'u üstünlüğe taşırken; 60'da Adem Büyük, takımı adına skoru eşitledi ve maç beraberlikle sonuçlandı. Haftaya lider giren ancak iki maçlık galibiyet serisi sona eren Alanyaspor, puanını 27 yaptı ve Galatasaray'ın 1 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Yeni Malatyaspor ise puanını 20 yaptı.Abone ol
9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.
17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran topu ceza sahasındaki Babacar'a çıkardı. Babacar'ın yakın mesafeden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Umut Bulut sağ kanattan arka direğe topu çıkardı. Tetteh'in kafayla çevirdiği topa kaleci Marafona müdahale etti. Adem Büyük altıpasın içinde topu ağlara gönderdi: 1-1
70. dakikadaki Alanyaspor atağında Salih Uçan yerden bir pasla Babacar'ı topla buluşturdu. Babacar'ın ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.
79. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye'nin uzun pasında Tetteh topla buluştu. Ceza alanına giren Tetteh, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in vuruşunda Marafona gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Alanyaspor: 1 - 1 :Yeni Malatyaspor
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Bahtiyar Birinci
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 62 Salih Uçan), Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Davidson, Bakasetas, Babacar (Dk. 81 Mustafa Pektemek)
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah (Dk. 89 Fofana), Ndayishimiye, Olcay Şahan (Dk. 46 Tetteh), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 90+4 Topalli), Adem Büyük (Dk. 86 Zeki Yavru), Umut Bulut
Goller: Dk. 33 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 60 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 59 Bakasetas, Dk. 82 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Acquah, Dk. 83 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)