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HABER /  SAĞLIK

İngiltere'de koronavirüsün yeni bir varyantının daha tespit edildiğini açıklandı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Birleşik Krallık'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) farklı bir varyantının daha tespit edildiğini açıkladı. Bakan Hancock, iki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyurdu.

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Birleşik Krallık'ta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) farklı bir varyantının daha tespit edildiğini açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu 'kaygı verici' olarak nitelendirdi.

Hancock, koronavirüsün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

İki vakanın Güney Afrika'dan seyahat edenlerle temaslı olduğunu duyuran İngiliz Sağlık Bakanı, Güney Afrika'da bulunmuş olanların kendilerini karantinaya alması gerektiği yolunda çağrı yaptı.

Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta koronavirüs vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

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