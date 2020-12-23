Menemenspor - Adanaspor maçında kural ihlali yapıldı

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor'a konuk olan Menemenspor, mücadeleyi 3-2 kazandı. Ancak maça 5 yabancı oyuncu ile başlayan sarı-lacivertlilerde 76'da Şeref Özcan'ın yerine Rasheed'in alınmasıyla sahadaki yabancı oyuncu sayısı 6'ya çıkarak kural hatası yapıldı.Abone ol
TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi. Ancak konuk ekip, ikinci yarının 3 dakikası 6 yabancı futbolcuyla mücadele ederek kural ihlali yaptı.
İlk 11'inde 5 yabancı futbolcuya yer veren Menemenspor'da 76'daki ilk oyuncu değişikliğinde Şeref Özcan'ın yerine Rasheed oyuna dahil oldu. Ege temsilcisi, 79. dakikadaki oyuncu değişikliğine kadar sahada 6 yabancı oyuncuyla mücadele verdi.
Hükmen mağlubiyet cezası
Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre; takımlar, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulması koşulu ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 6 futbolcu müsabaka isim listesinde bulundurulabilir. Söz konusu kuralın ihlali durumunda ihlali yapan takım, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılır.