Menemenspor - Adanaspor maçında kural ihlali yapıldı

TFF 1. Lig'de 9. haftanın erteleme maçında Adanaspor'a konuk olan Menemenspor, mücadeleyi 3-2 kazandı. Ancak maça 5 yabancı oyuncu ile başlayan sarı-lacivertlilerde 76'da Şeref Özcan'ın yerine Rasheed'in alınmasıyla sahadaki yabancı oyuncu sayısı 6'ya çıkarak kural hatası yapıldı.

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TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi. Ancak konuk ekip, ikinci yarının 3 dakikası 6 yabancı futbolcuyla mücadele ederek kural ihlali yaptı.

İlk 11'inde 5 yabancı futbolcuya yer veren Menemenspor'da 76'daki ilk oyuncu değişikliğinde Şeref Özcan'ın yerine Rasheed oyuna dahil oldu. Ege temsilcisi, 79. dakikadaki oyuncu değişikliğine kadar sahada 6 yabancı oyuncuyla mücadele verdi.