BIST 1.418
DOLAR 7,63
EURO 9,32
ALTIN 459,42
HABER /  GÜNCEL

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz Can Dündar çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, devlet sırlarını ifşa eden firari gazeteci Can Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması ile alakalı bir açıklama yaptı. Maas, Can Dündar'ı savunarak, "Bu karar, Türkiye'deki basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurdu" dedi.

Abone ol

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'ları davasında yargılanan firari sanık Can Dündar, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, firari gazeteci Can Dündar'a sahip çıktı.

Dündar'ın yaptığı haberle Türkiye'nin devler sırlarını ifşa ederek ülkeye verdiği zararları görmeden gelen Maas, firari ismin yaptığını 'gazetecilik' diye savunmaya kalktı.

Maas, açıklamalarının devamında da haddini aşarak Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Maas, açıklamasında, "Gazetecilik, toplumun vazgeçemeyeceği bir hizmettir. Özellikle de hükümetleri eleştirel bir açıdan takip ederken. Can Dündar kararı Türkiye'deki basın özgürlüğüne karşı ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Maas ikinci mesajında ise basın özgürlüğünün temel bir hak olduğunu ve risk altında bulunamayacağını söyleyerek Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında verdiği 'basın özgürlüğü' taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Dönmez'den çok kritik altın ve lityum açıklaması
Malezya'da koronavirüs aşısının dinen uygun olduğu fetvası verildi
Ankara'da otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Libya'nın Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu
İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yargıtay'a ziyaret
MSB duyurdu D. Akdeniz'de Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında kiminle evli eşi çok ünlü oyuncu
ABD, Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
Batman'da ekmek ve biberondan çıkanlar pes dedirtti! 95 bin ceza kesildi
Yorumlar 12 yorum