Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz Can Dündar çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, devlet sırlarını ifşa eden firari gazeteci Can Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması ile alakalı bir açıklama yaptı. Maas, Can Dündar'ı savunarak, "Bu karar, Türkiye'deki basın özgürlüğüne ağır bir darbe vurdu" dedi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'ları davasında yargılanan firari sanık Can Dündar, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 8 yıl 9 ay olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, firari gazeteci Can Dündar'a sahip çıktı.

Dündar'ın yaptığı haberle Türkiye'nin devler sırlarını ifşa ederek ülkeye verdiği zararları görmeden gelen Maas, firari ismin yaptığını 'gazetecilik' diye savunmaya kalktı. Maas, açıklamalarının devamında da haddini aşarak Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Maas, açıklamasında, "Gazetecilik, toplumun vazgeçemeyeceği bir hizmettir. Özellikle de hükümetleri eleştirel bir açıdan takip ederken. Can Dündar kararı Türkiye'deki basın özgürlüğüne karşı ağır bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Maas ikinci mesajında ise basın özgürlüğünün temel bir hak olduğunu ve risk altında bulunamayacağını söyleyerek Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında verdiği 'basın özgürlüğü' taahhüdünü yerine getirmeye çağırdı.