BIST 1.418
DOLAR 7,63
EURO 9,32
ALTIN 459,42
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun: Can Dündar’ı iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Abone ol

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Can Dündar'ı "Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Can Dündar'ı "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Altun: Can Dündar’ı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Fahrettin Altun'un açıklaması şöyle:

"Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz Can Dündar çağrısı
Bakan Dönmez'den çok kritik altın ve lityum açıklaması
Gaziantep'te stoklar tükendi! Cami minarelerinden anons yapıldı
Ankara'da otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Altın fiyatları için düşündüren uyarı! Altını olanlara altın gibi uyarılar
İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yargıtay'a ziyaret
MSB duyurdu D. Akdeniz'de Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında kiminle evli eşi çok ünlü oyuncu
ABD, Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
Yorumlar 2 yorum