Başakşehir'de Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can kırmızı kart gördü

Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek, 2 dakika içinde Rafael, Okan Buruk ve İrfan Can'a kırmızı kart gösterdi. Gustavo'ya çıkmayan kart ise maçın kader anı oldu.

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırladı. Oldukça gergin geçen mücadelenin 2. yarısında kırmızı kartlar havada uçuşurken mücadeleden Fenerbahçe 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

5 dakikada 3 kırmızı kart

İlk olarak Rafael'e rakibine faul yaptığını söyleyerek sarı kart gösteren hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı sağ bek sinirlenip topa vurunca 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Okan Buruk da atıldı

Konuk ekipte pozisyona itiraz eden teknik direktör Okan Buruk da yardımcı hakemin elini itince kırmızı kart gördü. Buruk kalan dakikaları tribünden takip etti. Buruk'un ardından oyundan atılan 3. isim ise İrfan Can oldu.

Daha önce sarı kartı olan milli futbolcu, itiraz sonucu 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Böylece Başakşehir 5 dakika içinde 3 kırmızı kart görmüş oldu.

Gustavo'nun faulü tartışma konusu oldu

Sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı mücadelenin en tartışılan anlarından biri de Gustavo'nun Hasan Ali'ye yaptığı faul oldu.

Brezilyalı futbolcu, yaptığı müdahale sonrası sarı kart görürken, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem Bahattin Şimşek, kararını değiştirmedi.