Dünya başarımızı konuşuyor: SİHA'ların efendisi Erdoğan

Fransız Liberation gazetesi, SİHA'ların Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı. İtalyan gazetesi La Repubblica ise Türk SİHA'larını övdüğü bir haber yayımladı ve Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak, "SİHA'ların efendisi Erdoğan" manşetini attı. Katar merkezli Al Jazeera da Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ savaşındaki rolüne dair bir analiz yayımladı.

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Fransız Liberation gazetesinin, "Türkiye'nin yeni ulusal kahramanları: SİHA'lar" başlığıyla yayımladığı haberinde, Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi.

SİHA'ların Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde; SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edildi.

Haberde; SİHA'ların Türkiye'nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

'PKK'ya ağır darbe' vurgusu Bayraktar TB2 SİHA'ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD'nin SİHA'larından daha düşük olduğu kaydedilen haberde; SİHA'ların aynı zamanda terör örgütü PKK'nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi.

"Yeni türk mücevheri Bayraktar TB2"

Haberde; SİHA'ların şubatta Suriye'nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı:

"SİHA'lar Türkiye'nin uluslararası sahnede artan gücü ve bağımsızlığının en önemli sembolü haline geldi. Yeni Türk mücevheri Bayraktar TB2. Fazla pahalı olmaması, güvenilirliği ve deneyimli bir ordu tarafından kullanılması nedeniyle Ankara'nın başarılarının temel faktörlerinden biri."

"SİHA'ların efendisi Erdoğan"

Öte yandan; İtalyan gazetesi La Repubblica da Türk SİHA'larını övdüğü bir haber yayımladı ve Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak, "SİHA'ların efendisi Erdoğan" manşetini attı.

Yüksek teknolojiye ve Türkiye'nin jeopolitik konumuna vurgu yapan gazete, SİHA'ların Dağlık Karabağ'da oyunu değiştirdiğini aktardı.

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Temmuz ayında yaptığı, "Türk İHA'ları Libya ve Suriye'deki savaşlarda oyunun kurallarında devrim yarattı" açıklamasını hatırlatan gazete, Türkiye'nin ABD ve İsrail'den bu tür silah sistemlerini artık daha zor alacağını anladığı anda (2000'li yılların başına atıf yaparak) kendi teknolojisini üretmeye başladığına vurgu yaptı.

"Türk ekonomisine büyük katkı yaptı" Haberde; Türkiye'nin bu alanda artık ABD ve Çin ile rekabet edebilecek seviyeye geldiği belirtildi. Bu gelişmenin Türk ekonomisine katkısı olduğu kaydedilen haberde; Türkiye'nin 2002 yılında 248 milyon dolarlık askeri ekipman ihracatının geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Katar, Libya, Azerbaycan ve Ukrayna gibi ülkelere bu SİHA'ların satıldığı belirtilirken; Kazakistan, Pakistan, Endonezya gibi bazı Orta ve Güney Asya ülkeleriyle pazarlıkların devam ettiği kaydedildi.

Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir'e övgü

La Repubblica, Türkiye'nin geçmişten bugüne zaman zaman ambargolara maruz kaldığını ancak kendi teknolojisini üretmede seviye atladığını aktardı.

Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir'in bu alanda attığı adımların öneminin fazla olduğunu vurgulayan gazete, "Her ikisi de yerli sanayinin sınırlarını zorlayarak Türk havacılık kapasitesini geliştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.