Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18.861'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 3 bin 192'si semptomatik olmak üzere 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 82 bin 610'a yükseldi.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 259 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen sayısı 34 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 34 bin 492 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 30 bin 162'ye, ağır hasta sayısı ise 4901'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı'' ifadelerini kullanıldı.