BIST 1.418
DOLAR 7,64
EURO 9,33
ALTIN 460,96
HABER /  DÜNYA

İsrailli eczacıya yanlışlıkla 4 doz korona aşısı yapıldı! Ekstra bir etki görülmedi

İSRAİL'deki Maccabi Sağlık Hizmetleri'nden Uday Azizi adlı eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer Kovid-19 aşısı enjekte edildi. Azizi, kendini iyi hissettiğini söyledi.

Abone ol

Uday Azizi isimli eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer Kovid-19 aşısı enjekte edildi. Azizi, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, Maccabi yetkililerinin hatalarını fark etmeleri üzerine aşı yapıldıktan saatler sonra muayene ve izleme için hastaneye gönderildiğini söyledi. Aşıyı uygulayan sağlık çalışanının, her Pfizer tüpünün aşıdan birkaç doz içerdiğinin farkında olmadığı düşünülüyor.

"Aşı, salgın ve yeni yıl için iyimser olalım"

Azizi, şimdiye kadar sadece hafif yan etkiler yaşadığını ve lokal ağrı ile enjeksiyon bölgesinde biraz kızarıklık olduğunu söyledi. Hata kendisine söylendikten sonra ekstra bir etki görülmedi.

Azizi, "Tekrar dört doz almakla ilgili bir sorunum yok. Aşı, salgın ve yeni yıl için iyimser olalım" dedi. Muhtemelen 3 hafta içinde ikinci aşı dozunu alması gerekeceğini söyleyen Azizi, insanların aşıdan korkmamaları gerektiğini ifade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre ulusal aşılama programı, sağlık çalışanlarının ilk enjeksiyonları yaptırmasıyla pazar günü başladı. Pazartesiden itibaren 60 yaş ve üzeri kişilere aşılar yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, dün, iki günde 30 bin kişinin aşılandığını açıkladı.

Pandeminin başlamasından bu yana İsrail'deki vaka sayısı 380 bin 95'e ulaştı. Ölü sayısı ise 3 bin 111.

ÖNCEKİ HABERLER
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 25 kuruş poşet parası alınacak
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan atışma
Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e: Rıdvan Hoca'ya soralım maçı kim kime vermiş
Mutasyon salgını bitirir mi? Türk bilim insanları yanıtladı
Göksel Gümüşdağ bombaladı: Hakem rezaletini hepimiz izledik
Fenerbahçe Beko, sahasında Olimpiakos'u mağlup etti
5 ortak önerge! 2021 "İstiklal Marşı yılı" oluyor
Sarıkamış şehitleri için okudular
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı
Yorumlar 3 yorum