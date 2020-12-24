İsrailli eczacıya yanlışlıkla 4 doz korona aşısı yapıldı! Ekstra bir etki görülmedi

İSRAİL'deki Maccabi Sağlık Hizmetleri'nden Uday Azizi adlı eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer Kovid-19 aşısı enjekte edildi. Azizi, kendini iyi hissettiğini söyledi.

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Uday Azizi isimli eczacıya yanlışlıkla dört doz Pfizer Kovid-19 aşısı enjekte edildi. Azizi, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, Maccabi yetkililerinin hatalarını fark etmeleri üzerine aşı yapıldıktan saatler sonra muayene ve izleme için hastaneye gönderildiğini söyledi. Aşıyı uygulayan sağlık çalışanının, her Pfizer tüpünün aşıdan birkaç doz içerdiğinin farkında olmadığı düşünülüyor.

"Aşı, salgın ve yeni yıl için iyimser olalım"

Azizi, şimdiye kadar sadece hafif yan etkiler yaşadığını ve lokal ağrı ile enjeksiyon bölgesinde biraz kızarıklık olduğunu söyledi. Hata kendisine söylendikten sonra ekstra bir etki görülmedi.

Azizi, "Tekrar dört doz almakla ilgili bir sorunum yok. Aşı, salgın ve yeni yıl için iyimser olalım" dedi. Muhtemelen 3 hafta içinde ikinci aşı dozunu alması gerekeceğini söyleyen Azizi, insanların aşıdan korkmamaları gerektiğini ifade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre ulusal aşılama programı, sağlık çalışanlarının ilk enjeksiyonları yaptırmasıyla pazar günü başladı. Pazartesiden itibaren 60 yaş ve üzeri kişilere aşılar yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, dün, iki günde 30 bin kişinin aşılandığını açıkladı.