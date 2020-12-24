Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir sonrası bombaladı: Allah belanızı versin

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Spor yazarları bu karşılaşmayla ilgili ne dedi? Bahattin Şimşek2in kötü yönetim sergilediği herkes tarafından kabul edilirken en büyük tepki Ahmet Çakar'dan geldi.

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Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 yendi, derin bir nefes aldı. Başakşehir, 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Nazım Sangare, 45+2'de skoru eşitledi. Tisserand, 60'da Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Luiz Gustavo, 84'te skoru 3-1 yaptı. Maçta son sözü Mert Hakan Yandaş 89'da söyledi. Başakşehir'de Okan Buruk'la birlikte 2 oyuncu kırmızı kartla oyun dışı kalırken; maçta son sözü 84'te Luiz Gustavo söyledi.

Spor yazarları karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek için ne dedi?

Ahmet Çakar: Allah kahretsin. Kadıköy de ciddi bir hakem katliamı yaşanıyor!!! Bir ligin nasıl içine edilir? Türk hakemleri destan yazıyor. Utanmazlar, ahlaksızlar. Türk futbolunu rezil ettiniz. Gencecik hakemleri tetikçi kullandınız. Allah belanızı versin.

Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Fenerbahçe değil. Başakşehir, eski Başakşehir değil. Hakem desen hakem değil. Gustavo'nun pozisyonu dünyanın her yerinde kırmızı kart. Rafael adama dokunmuyor bile.

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçe'li olmanın gereğine göre de bu akşamki galibiyetten dolayı hiç mutlu değilim. Benim için buruk bir gece. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi.

Mehmet Demirkol: Faulü yapan Skrtel’in değil de rakibine müdahale etmeyen Rafael’in sarı kart görmesine müdahale edemeyen ya da etme hakkı olmayan VAR’ın varlığının tartışılması normal değil mi?

Gürcan Bilgiç: Hakem Bahattin Şimşek risk almadan, ortadan maç yönetmenin peşindeydi. Volkan Babacan-Ademi mücadelesinde "kaleciye pas" yerine faul çalarak da bunu gösterdi. Ama Rafael'in ikinci sarıdan atılması (ki yanlış karardı, faulü Skrtel yaptı), disipliniyle ünlü Başakşehir'de tepkileri getirdi. Okan Hoca'nın tepkisi, İrfan Can'ın buna katılması, dokuz kişi kalan rakip önünde ne yapacağını bilemeyen-beceremeyen Fenerbahçe'yi seyrettirdi.

Serdar Ali Çelikler: F.Bahçe için kritik bir dönüm noktası olan Başakşehir maçının en kritik adamı maçın hakemi Bahattin Şimşek'ti. 12. dakikada Luiz Gustavo'ya sarı kart gösterdi. VAR'daki Cüneyt Çakır uyardı ama kararında ısrar etti. Pozisyon kırmızı kartlıktı. 70'te durum 2-1 F.Bahçe lehineyken Rafael'i yanlış bir kararla 2 sarı karttan attı. VAR neden uyarmadı anlayamadım. Ardından Okan Buruk'u ve İrfan Can Kahveci'yi itiraz ve muhtemelen 'kötü söz'den ihraç etti. O zamana kadar çıldırttığı insanların robot gibi olmasını bekliyordu herhalde. F.Bahçe'nin attığı 2 golden önce de penaltı verilebilirdi. İkisi de Caner'in ortalarıyla gole dönüştü. Özetle berbat bir hakem yönetimi ile Bahattin Şimşek, kendisi adına son derece kötü giden bir maçı kazanmasında F.Bahçe'ye epey yardımcı oldu. Hakemi bu maçtan çıkaramayız. Başakşehir 11'e 11 devam etse maçın ne olacağını bilemeyiz ama 70'te kırılan maçın F.Bahçe'ye epey faydası olduğunu görmemiz lazım.

Ömer Üründül: Hakem Bahattin Şimşek eğer dün geceki yönetimini bir Avrupa kupası maçında yapsaydı ertesi gün lisansını yırtarlardı. İlk yarıda Gustavo'nun rakibine yaptığı hareket net kırmızıydı, sarı çıkardı. Doğal olarak VAR izlemeye çağırdı, geldi bir dakika defalarca izledi. Beyninden geçenleri söyleyeyim; 'Kötü gidişi durdurmak isteyen bir büyük takım yenik durumda ve daha maçın 14. dakikası. Aman ben bunu yapmayayım da başıma iş almayım, sarıda kalayım.' İkinci yarının en kritik anında Skrtel'in yaptığı harekette şaşırıp Rafael'e kart çıkarınca, onun sinirlenip topa vurmasıyla kırmızı çıkardı. Sonra yine bir net faulde 'devam' deyince itiraz eden İrfan Can'ı da ikinci sarıdan oyundan attı. Gerçekten çok üzücü bir hakem tablosu.