Mert Hakan Yandaş: Hizmet edemediğim gün giderim

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 4-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin son golünü atan "Çok şanssız günler, haftalar geçiriyoruz. Performans olarak da çok iyi durumda değiliz. Kalemize gelen her ilk top gol oluyor. Futbol hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum: Psikolojik olarak zor durumdayız. Aşmaya çalışıyoruz. Dipteydik, bir şekilde yukarı çıkma fırsatını arıyorduk. Geri düşmemize rağmen kırılmadık. Gerilmedik oyun içinde kaldık. Çok şükür kazandık" ifadelerini kullandı.

Kişisel performansını da değerlendiren Mert Hakan Yandaş şunları söyledi: "Her ne olursa olsun öz eleştiri yapabilen birisiyim. Beklentilerin de farkındayım. Ama takım olarak bir düşüş içerisindeydik. Bireysel olarak kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Hizmet edemediğim gün, hiç kimsenin şüphesi olmasın gitmesini bilirim. Sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Fenerbahçe camiasına, Fenerbahçe taraftarına söylemek istediğim şu; her zaman arkamızda olsunlar. Çok üzülüyorlar ama biz de çok üzülüyoruz. Kendileri bizi eleştirsin ama bu kulübün üstüne algı yapılıyor. Onlara inanmasınlar. Hocayla problemimiz varmış gibi gösteriyorlar. Bunu çok düşünmüştüm. Son golü atmak da bana nasip oldu. Golden sonra hocama koştum. Bu takımın içinde hiçbir gruplaşma yok. Kötü günlerden geçiyoruz. Fenerbahçe taraftarı bize sarılsın; inşallah biz onları şampiyonluğa ulaştıracağız."