Okan Buruk neden kırmızı kart gördüğünü anlattı

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartı anlattı. Okan Buruk, "4. hakem benim kolumdan çekti, ben de 'Kolumu bırak' dedim, bu yüzden bana kırmızı kart gösterdi." dedi.

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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti. Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Rafael’in kırmızı kart pozisyonu sonrası saha dışına gönderildi. Okan Buruk, kendisine gösterilen kırmızı karttan önce yaşananları anlattı.

TRT Spor’da Ersin Düzen’e konuşan Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, "4. hakem kolumdan çekti. Ben de ’Bırak kolumu’ dedim. O yüzden beni attı. Maçla ilgili konuşacak bir şey yok. Her şey çok açık ve net. Maç görüntülerinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Hakemlerin herhangi bir kulübün yanında olduğuna inanmıyorum''

Ersin Düzen maçtaki hakem eleştirilere yönelik ise "Hakemlerin herhangi bir kulübün yanında olduğuna inanmıyorum. Ancak hatasız olduklarını da söylemiyorum. Masum olduklarını da söylemiyorum. Ancak bütün hakemleri kazanın içine koyup yakamazsınız! Her şeyimiz muazzam, sadece hakemler. Bu kadar da değil! yorumunu yaptı.

İrfan Saraloğlu: Hakem maçın önüne geçti

Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, basın toplantısında, "Rafael’i saha kenarına uzaklaştırmaya çalışan Okan Buruk’a kırmızı kart gösteriyor. Okan Buruk’u görüyorsun. Orada sadece futbolcuya gidiyor. O pozisyon içinde olması onunda suçlu olması demek değil ki. Hakem maçın önüne geçti. Rafael dünya çapında bir oyuncu. Çok sansasyonel bir davranıştı hakemin yaptığı. Bütün Avrupa bu maçı veriyordu. Kötü bir deneyim oldu bizim için. Avrupa'da yayınlayan tüm ülkeler bu maçı ve hakemi konuşacak. Biz burada futbolu konuşamayız. Bugün analizlerin, taktiklerin, hiçbirinin bir değeri yok. Bugün futbol katledildi." açıklamalarını yaptı.