Manisa'da geliştirip dünyaya satıyorlar! Paraya para demiyorlar

Sözlerinin devamında Karanlıkoğlu " Sonunda ülkemize daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken, ülkeye yurt dışından dolar getirme potansiyeli olan oyun sektörüne girmeye karar verdim. Erhan Bey ile ortak olduk. Güçlerimizi birleştirdik. Hedefimiz, TEKNOKENT'te sınırlı ve mütevazi bir sermaye ile başladığımız bir işi bir dünya markası yaparak, ülkemize çok büyük paralar getirmek" diye konuştu.