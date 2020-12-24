Manisa'da geliştirip dünyaya satıyorlar! Paraya para demiyorlar
MANİSA'da, KOSGEB'den aldıkları destekle TEKNOKENT'te şirket kuran girişimciler Tolga Karanlıkoğlu ve Erhan Şahin'e dünyanın birçok ülkesinden talep geliyor.
Bilgisayar mühendisi Tolga Karanlıkoğlu ve Erhan Şahin, iki yıldır ortak yönettikleri yazılım şirketi ardından son 6 aydır mobil oyun sektörüne girdi. KOSGEB'den aldıkları destekle TEKNOKENT'te ofis açan Karanlıkoğlu ve Şahin, kurdukları şirketle dünya oyun piyasasına girdi.
Kısa süre içerisinde dünyanın her yerinde oynanan 'Samu' ve 'Taptap Jump' isimli oyunları üreten iki girişimci, Çinli firmalara da oyun satıyor.
Dünya markası olma yolunda ilerlediklerini kaydeden evli ve 4 çocuk babası Tolga Karanlıkoğlu, "2004 yılında bilgisayar mühendisi oldum. Daha sonra Türkiye'deki önemli firmalarda yazılım uzmanlığı ve bilgi işlem müdürlüğü yaptım. Ardından kendi yazılım şirketimi kurdum. Büyük firmalara önemli işler yaptık. " dedi.
Sözlerinin devamında Karanlıkoğlu " Sonunda ülkemize daha fazla nasıl faydalı olabilirim diye düşünürken, ülkeye yurt dışından dolar getirme potansiyeli olan oyun sektörüne girmeye karar verdim. Erhan Bey ile ortak olduk. Güçlerimizi birleştirdik. Hedefimiz, TEKNOKENT'te sınırlı ve mütevazi bir sermaye ile başladığımız bir işi bir dünya markası yaparak, ülkemize çok büyük paralar getirmek" diye konuştu.