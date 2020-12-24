Tuğçe Özbudak esli hali nasıldı instagramı yorumlara kapattı

Adalı dizisinde Pınar karakteri ile ünlenen oyuncu Tuğçe Özbudak son hali ile şaşırttı. Birçok estetik operasyon geçiren Tuğçe Özbudak bambaşka biri oldu. İnstagram hesabını yorumlara kapatan Tuğçe Özbudak Melikhan Kılıçarslan . ile evlendi. Peki Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

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Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak geçirdiği bir dizi estetik operasyonla bambaşka biri oldu son hali şaşırttı. Dizideki halinden epey farklı bir dış görünüşe sahip olan Tuğçe Özbudak, bu durumla ilgili de açıklamalar yapmış ve estetik operasyonları saklamamıştı. Ancak Özbudak, son yaşanan olayın ardından sosyal medyanın gündemine yeniden geldi. Eylül ayında Melikhan Kılıçarslan ile evlenen Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında?

Son olarak stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu. Instagram'ı aktif şekilde kullanan Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyordu.

Tuğçe Özbudak, gelen estetik soruları yüzünden sayfasını yorumlara kapattı.

Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982, Ankara doğumlu, Türk oyuncu ve sunucu. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.