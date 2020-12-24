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Beyoğlu'nda kısıtlamada sokağa çıkan kadının savunması: Uyumuş kalmışım

İhlas Haber Ajansı

BEYOĞLU'nda akşam saatlerinde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan bir kadına polis ekiplerince ceza kesildi. Kadının kendini “Uyumuş kalmışım” diyerek savunması dikkat çekti.

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Yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle hafta içi her gün saat 21.00’den sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda, yabancı turistler ve çeşitli meslek gruplarında çalışanlar hariç, 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkan kişilere işlem yapılacağı duyurulmuştu. Ancak yapılan tüm uyarılara ve kısıtlamaya rağmen geçtiğimiz gün Karaköy’de bir kadının kurala uymadığı görüldü.

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kadını fark eden polis ekipleri kendisine Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan para cezası kesileceğini bildirdi.

"Uyumuş kalmışım" savunması

Polisten, ceza yiyeceğini öğrenen kadın, “Bir kere daha böyle çıkmıştım, aşçı olduğumu söyleyince izin vermişlerdi. Ben kuralları bilmez olur muyum hiç. Ben dışarı hiç çıkmıyorum hatta gündüz bile çıkmıyorum. Bir işim yoktu, uyumuş kalmışım. Bana yazılan cezayı ödeyeceğim. Ne kadar ceza yazıldığı hakkında bilgim yok. Bundan sonra daha dikkatli olacağım” dedi.

Herhangi bir çalışma izni olmadığı halde kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan kadın, kendisine ceza yazılmasının ardından polislerin yanından ayrıldı.

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