Tuncay Özkan 'Bu acı bir şeydir' sözleriyle açıkladı: Çıplak aramaya maruz kaldım

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM Genel Kurulu’nda Ergenekon davası sürecinde çıplak aramaya nasıl maruz kaldığını anlattı. Özkan, "Çıplak aramayla orada tanıştım. Askerlerin zoruyla bu aramaya maruz kaldım. Bu acı bir şeydir” ifadelerini kullandı.

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Cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığına ilişkin tartışmalar sürerken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Ergenekon davası sürecinde Metris Cezaevi'nde çıplak aramaya maruz kaldığını söyledi.

Özkan, açıklamasında şunları söyledi:

- Bana iki tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Ben Beşiktaş Adliyesi’nde tutuklandığım açıklandıktan sonra, cezaevine götürüldüm. Metris Cezaevi’ne götürüldüğümde beni bir odaya koymak istediler.

- “Ne için beni bu odaya koymak istiyorsunuz” diye sorduğumda “Arama yapacağız” dediler. Çıplak aramayla orada tanıştım. “Yoktur” demekle acılarımız yok olmaz arkadaşlar. “Vardır” demeliyiz ve birbirimizin acıları üzerine hiçbir şey inşa etmemeliyiz. Askerlerin zoruyla bu aramaya maruz kaldım. Şimdi buradan söylüyorum. Bu acı bir şeydir. Biz çok acı gördük.

- Ama bu namertlikleri gelin çıkartalım bu kitaplardan, yönetmeliklerden çıkartalım. Biz yaşadık, bizim çocuklarımız yaşamasın, sizin çocuklarınız yaşamasın. “Yoktur” diyerek olmamıştır diyerek bunu kapatamayız.