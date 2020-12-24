Kemal Kılıçdaroğlu Sabah gazetesine karşı kazandığı o 1 liraya bakın ne yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesine 'asılsız haber yaptığı' gerekçesiyle açtığı 1 TL'lik manevi tazminat davasını kazandı. Avukat Murat Ergün kazanılan 1 TL'yi çerçeveleterek Kılıçdaroğlu'na hediye etti.

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Manevi tazminat davasından kazanılan 1 TL'yi çerçeveleten avukat Murat Ergün, CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Servetimiz bu" dedi ve çerçeveyi hediye etti.

Ergün, kazanılan 1 TL'yi sembolik olarak duvara asılabileceğini belirterek, "Altına da 'CHP Genel Başkanı S.N. Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ iftirası atan Sabah gazetesinden mahkeme kararıyla alınan 1 TL'lik manevi tazminat tutarıdır' yazdık" dedi. Kılıçdaroğlu ise genel merkeze asılacağını söyledi.