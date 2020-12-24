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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakan Mustafa Varank: Kasımda 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtıklarını bildirdi.

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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip; 25.3 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-Kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde! Reformcu bir vizyonla, Türkiye’yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" dedi.

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