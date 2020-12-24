Kadıköy'de gören bir daha baktı! Kimse anlam veremedi

KADIKÖY Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri hayrete düşürdü.

Abone ol

Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan da görüntülendi. Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Göztepe Köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor.



Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor. Merdivenin Göztepe Köprüsü'ne açılan kapısında ise, "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı dikkat çekiyor. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.