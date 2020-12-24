BIST 1.417
DOLAR 7,65
EURO 9,33
ALTIN 462,02
HABER /  YEREL

Kadıköy'de gören bir daha baktı! Kimse anlam veremedi

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY Göztepe Köprüsü'nden D-100 Karayolu'na inen merdiven görenleri hayrete düşürdü.

Abone ol

Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan da görüntülendi. Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Göztepe Köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor.

Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çeviriyor. Merdivenin Göztepe Köprüsü'ne açılan kapısında ise, "Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır" yazısı dikkat çekiyor. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Aydın'da yorgandan çıkanları görünce şaşkına döndü! Servet saklamış Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Aytaç Kara transferinde sona yaklaştı
3 aylar ne zaman giriyor 2021 başlangıcı Diyanet takvimi
Tevfik Özlü: Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler riskli
İzmir'den acı haber geldi! Meslektaşlarını üzüntüye boğdu
Kovid-19 daha agresif İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı'ndan korkutan sözler!
Kabine toplantısı ne zaman 24 Aralık açıklama saat kaçta yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Noel' mesajı
Bakan Mustafa Varank: Kasımda 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık
Manisa'da yatalak kadın feci şekilde can verdi! Bir anda oldu patladı
Mansur Yavaş sözünü tuttu: Ankara'mızda internetsiz köy kalmadı
Yorumlar